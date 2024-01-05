Altın Ve Para Dolu Çantayı Otobüste Unuttu!

Olay Düzce'de yaşandı. Şehirdeki toplu taşımada şoför olan Faruk Kalkan, öğle saatlerinde Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan bir durakta unutulmuş çanta olduğunu fark etti. Çantayı alan Kalkan, telefonla hareket merkezini bilgilendirdi.

Muhtara Teslim Etti

Faruk Kalkan, daha sonra içinde 70 bin TL nakit para ve 200 bin TL değerinde bilezik olan çantayı Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel'e teslim etti. Muhtar, çantayı isminin açıklanmasını istemeyen sahibine ulaştırdı.

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Kalkan şunları söyledi:

"Melensu Park- Çavuşlar TOKİ seferini yaptığım esnada durakta çanta olduğunu fark ettim. Duraktaki son yolcudan çantayı almasını rica ettim. Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp, kendisinin bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi muhtarlığına çantayı teslim ettim."

'Şoförlerimize Teşekkür Ediyorum'

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerinden bir kardeşimiz çantasını Mahalle Muhtarlığımızın önünde bulunan durakta unutmuş. DüzceBelediyesi Ulaşım A.Ş. şoförlerinden duyarlı bir arkadaşımız çantayı bize teslim etti. Biz de çantanın sahibine eksiksiz bir şekilde ulaşmasına vesile olduk. Mahalle sakinimiz adına, Düzce Belediyesine ve Ulaşım A.Ş. şoförlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.