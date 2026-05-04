Altın yerine “canlı yatırım”! Takı töreninde damada buzağı verildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gerçekleşen Sıla Özdemir ve Mehmet Özdemir çiftinin düğün töreni, ilginç bir hediye takdimiyle kayıtlara geçti. Tören sırasındaki takı merasiminde Uğurcan Okuşlu isimli davetli, damada geleneksel takılar yerine kurdelelerle süslenmiş canlı bir buzağı hediye etti.

SALONA GİREN BUZAĞI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Düğün alanına getirilen süslü buzağı, davetlilerin şaşkın ve meraklı bakışları eşliğinde damat Mehmet Özdemir'e teslim edildi. Uğurcan Okuşlu'nun hayvanın beslenmesi için yanında bir de biberon vermesi törendeki dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Altın fiyatlarındaki artış sebebiyle böyle bir alternatife yöneldiğini ifade eden Uğurcan Okuşlu, hediye sürecini şu sözlerle anlattı:

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Arkadaşımın düğünü vardı. Düğününe takı merasiminde altın mı götüreyim, para mı götüreyim diye kararsız kaldım. Altın fiyatları da bir miktar yüksek olunca, bir buzağıyı bir altına değişmek yerine farklı bir tercih yaptım. 'Bir Cumhuriyet altını getireceğime, bir Adana burması getireyim' diyerek buzağıyı kendisine götürdüm. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini açıkçası bilmiyordum. Çok da memnun kaldım; kendisi de oldukça sevindi. Biberonunu da teslim ettim. Umarım ilerleyen günlerde buzağıyı büyütür. Üretime kendisini de kazandırmak isterim"