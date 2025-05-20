Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin liradan tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Yayınlanma:

Cuma gününü 4 milyon 54 bin liradan kapatan altın, gün içinde en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 123 bin lirayı gördü.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 195 milyon 263 bin 424 lira olurken, işlem miktarı 1.276,59 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 5 milyar 208 milyon 177 bin 995 lira seviyesinde gerçekleşti.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.

Kira fiyatları uçtu: İşte 2025'in en pahalı şehirleri!Kira fiyatları uçtu: İşte 2025'in en pahalı şehirleri!Yurt
Kurban Bayramı öncesi fiyatlar arttı: İşte il il kurbanlık fiyatları!Kurban Bayramı öncesi fiyatlar arttı: İşte il il kurbanlık fiyatları!Yurt
Altın Altının Kilogramı
Günün Manşetleri
Doğu Akdeniz'de harita savaşı
Altındağ Belediyesi’ndeki darp olayları
Yarın elektrikler olmayacak
Kalın'dan Suriye'ye mesaj
Gazze’de can kaybı 53 bini aştı
Vatan Partisi'nden NATO Tatbikatı'na karşı 'Uyan Türkiye' çağrısı
Deprembis’ten kritik uyarı
Borsada usulsüzlük soruşturması
İBB’de sular durulmuyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı
Çok Okunanlar
Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Gram altında son alım fırsatı olabilir
Yarın elektrikler olmayacak Yarın elektrikler olmayacak
Kurban Bayramı öncesi fiyatlar arttı: İşte il il kurbanlık fiyatları! Kurban Bayramı öncesi fiyatlar arttı: İşte il il kurbanlık fiyatları!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Mevduat faizinde zirve görüldü! Mevduat faizinde zirve görüldü!