Altının kilogram fiyatı yükseldi

Cuma gününü 4 milyon 54 bin liradan kapatan altın, gün içinde en düşük 4 milyon 62 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 123 bin lirayı gördü.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 195 milyon 263 bin 424 lira olurken, işlem miktarı 1.276,59 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 5 milyar 208 milyon 177 bin 995 lira seviyesinde gerçekleşti.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası yer aldı.