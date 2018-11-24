5 yıl önce 29 Ekim 2013'de İzmir’de tam 1 milyon kişi hep bir ağızdan Andımızı okumuştu. Tok sesi ile Anımızı okuyarak meydandaki 1 milyon kişiye tekrarlatan kişi opera sanatçımız Altuğ Dilmaç'tı. 5 yıl sonra Andımız yine ülke gündemine oturdu. Altuğ Dilmaç ise bugün yine andımızı okuttu...

Türk Milletinin hafızasından silinemeyen öğrenci andını 29 Ekim 2013’teki Cumhuriyet Bayramı Kutlamasında opera sanatçısı Altuğ Dilmaç okutmuştu, 1 Milyon İzmirli’ye…



Tıpkı andımız gibi bu görüntüler de 5 yıl boyunca hafızalardan silinmedi. 5 yılın sonunda Andımız mücadelesini Türk Milleti kazandı.



Sanatçı Altuğ Dilmaç bugün yine andımızı okudu. Bu kez adres Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi Genel Kurulu’ydu.



Genel Kurul’a CKD Genel Başkanı Canan Arıtman da katıldı. Öğretmenler günü mesajı verdi.



Yeniden aday olan CKD İzmir Şube Başkanı Zuhal Of da 'Mehmetçik' vurgusu yaptı.



Genel Kurul konuşmalarının ardından Cumhuriyet Kadınları yeni yönetim belirlemek için oylarını kullandılar.



ulusal.com.tr