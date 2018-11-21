Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında, doğal gaz borusu zarar gördü. Bunun üzerine gaz çıkışı nedeniyle borudan alevler yükseldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri, güvenlik amacıyla sokağın gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Olayın meydana geldiği sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi.



İGDAŞ'tan açıklama



İGDAŞ'dan yapılan açıklamada, Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattına zarar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Gaz çıkışından dolayı yangın çıkmıştır. 187 Doğalgaz Acil Ekipleri doğal gaz vanasını kapatmış ve itfaiye yangını söndürmüştür. Hasar gören bölgede onarım çalışmalarına başlanmıştır."