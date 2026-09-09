Altyapı çalışması sırasında toprak kaydı! 2 işçi göçük altında kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde, devam eden altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından 2 işçiyi enkazdan çıkarmayı başardı. Yaralı işçiler, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı işçilerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlattı.