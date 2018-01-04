Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan tarihi yapının 13 ya da 14. yüzyılda yaşamış önemli bir kişinin türbesi olabileceği belirlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan tarihi yapının, 13 ya da 14. yüzyılda yaşamış önemli bir kişinin türbesi olabileceği bildirildi.



İskilip Belediyesi tarafından geçen yıl 14 Aralık'ta ilçe merkezinde yürütülen meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında iş makinesinin tekerleğinin çukura düşmesi sonucu tespit edilen tarihi yapının bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmasında açığa çıkarılan 20 metrekarelik alandaki tek odalı yapıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara 2 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı yetkilileri tarafından inceleme yapıldı.

Kazı çalışmaları sırasında insan ve hayvana ait olduğu düşünülen kemik parçaları da bulundu. Koruma altına kemik parçaları incelenmek üzere Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüne götürüldü.

Akademisyenlerle sanat tarihçileri tarafından mezar odasındaki kemik parçalarının kime ve hangi yıla ait olduğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.



"Çalışma, bu kişinin kim olduğunu belirlemek için"

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tespit kazısının sonuçlandığını, yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını söyledi.

Tarihi yapının türbe olabileceği konusunda fikir birliğine varıldığını anlatan Çatma, "İnceleme sonucunda buranın 1350-1450 yıllarında yaşamış bir zata ait türbe olduğu konusunda hemfikir olduk. Şu anda yaptığımız çalışma, bu kişinin kim olduğunu belirlemek." dedi.

Sanat tarihçisi bir kişinin bu yönde çalışma yaptığını, aynı zamanda röleve çalışması yürüttüğünü aktaran Çatma, "Bu çalışmaların ardından buranın ne olacağına dair karar verilecek. Sonuca göre restore edilebilir veya üzeri camla kapatılarak turizme açık şekle de getirilebilir." ifadesini kullandı.



"İskilip'e güzel bir şey çıkar umuduyla şikayet etmedik"

Tarihi yapının bulunduğu alanın bitişiğinde hırdavatçı dükkanı olan Ulaştepe Mahallesi Muhtarı Yunus Kırıkçı ile bölgedeki esnaf, çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

Yürütülen çalışmalardan esnafın mağdur olduğunu ancak şikayetleri bulunmadığını dile getiren Kırıkçı, "Mağduruz ama İskilip'e güzel bir şey çıkar umuduyla kimseye de bir şey demedik, şikayet etmedik. Umutla bekliyoruz." diye konuştu.

Tarihi yapının türbe olduğuna inandıklarına dikkati çeken Kırıkçı, "Zaten camiye gelen yaşlılar genelde yolun ortasından değil, kenardan geçerlerdi. Sebebini sorduğumuzda da burada büyük bir zatın yattığı, mezar olduğu söylenirdi." değerlendirmesinde bulundu.