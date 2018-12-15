Türkiye'de karşılıksız iyilik yapanların sayısı giderek artıyor. Özellikle doğu ve güneydoğu'da yaşayan öğrencilere bir umut eli daha uzandı. Çocukların umutlarına ışık olabilmek için kolları sıvayan işaret dili öğretmenlerinden oluşan Pembe Arasta ekibi, Mardin Midyat'taki Selahattin Eyyubi ilk ve orta öğretim okulu öğrencilerine kütüphane ve binlerce kitap armağan etti. Pembe Arasta gönüllüleri öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyacını da unutmadı.

Onlar birer işaret dili öğretmeni... Sadece öğretmen değil aynı zamanda birer yol göstericiler... Ve tabii ki çocukların umutlarına ışık tutan birer melekler...



Sessizlerin sesi olan işaret dili öğretmenleri İstanbul'da "Pembe Arasta" çatısı altında örgütlendi. Karşılık beklemeden karınca kararınca uzanabildikleri her yere yardım ellerini uzatmaya çalışan Pembe Arasta üyeleri bu kez Mardin Midyat'taki Selahattin Eyyubi ilk ve orta öğretim okulu öğrencileri için seferber oldu.



"1 kitap 1 hayat" sloganı ile işaret dili öğretmeni Sinem Türlü önderliğinde yola çıkan Pembe Arasta üyeleri, aylar süren çalışamalarının ardından Midyatlı öğrenciler için topladıkları binlerce kitap ve kütüphane malzemesini kiraladıkları tırla Mardin'e gönderdi.



İlkbahar'da başladıkları çalışmaları kış aylarında tamamlayan Pembe Arasta üyeleri, öğrencilerin kışlık giyecek ve ayakkabı ihtiyaçlarını da unutmadı.



Başta İstanbul olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde işitme ve görme engelli bireylere eğitim veren Pempe Arasta üyeleri, devlet kurumları bünyesinde ücretsiz eğitimler veriyorlar. Kazançlarının bir bölümünü ise kitap ve giysi bekleyen çocuklara umut ışığı olmak için biriktiriyorlar.



Maddi kaygı gütmeden, insan ayırt etmeden işitme ve görme engellilere eğitim veren Pembe Arasta üyelerinin şimdi ki hedefi; Kütüphane kurdukları Selahattin Eyyubi ilk ve orta öğretim okulu öğrencileri için kitaplarını rahatça okuyabilecekleri masa ve sandalyeleri temin edip en kısa sürede okula ulaştırmak.



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