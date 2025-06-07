Aman dikkat: Bu böceğe dokunmanın cezası 557 bin TL!

Göze çarpan boynuzlarıyla dikkat çeken böceğe zarar veren ya da ticaretini yapanlara 557 bin 212 TL para cezası uygulanıyor.

Türkiye’de genellikle Hatay Amanos Dağları’nda görülen, akademik çalışmalara konu olan ve ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, bu kez Adana’nın Feke ilçesinde ortaya çıktı. Neredeyse bir insan parmağı boyutundaki böcek, yöre halkı tarafından "boynuzlu karınca" olarak biliniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, türün yaşam alanlarının korunması ve genişletilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Orman ekosisteminde adeta bir “toprak işçisi” gibi çalışan geyik böceği, organik maddelerin ayrıştırılmasına yardımcı olarak toprağın verimliliğine katkı sağlıyor.

Feke ilçesindeki köy evinde böceği bulan Emine Çağlar, “Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşamları ışığa gelir. Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar, doğaya salacaksın” diyerek böceğe karşı duyarlılığı vurguladı.

Geyik böcekleri geçmişte, özellikle Japonya’da koleksiyon değeri taşıdığı için 15 bin ile 100 bin dolar arasında satılmasıyla da gündeme gelmişti. Türkiye’de ise bu türün doğadan alınması, satılması ya da öldürülmesi yasak. Cezası 557 bin TL'yi aşıyor.