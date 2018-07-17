Havaların iyice ısınmasıyla birlikte orman yangınları haberleri geliyor ne yazık ki... Hatay Amanos Dağları'nda çıkan yangın 8 saatte kontrol altına alınabildi.

Hatay'ın Amanos Dağları bölgesinde yangın çıktı.



Arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale edilebildi.



8 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 1 işçi de hafif yaralandı.



Söndürme çalışmalarına 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankı, 3 iş makinesi ve 250 orman işçisi ile 15 teknik eleman görev aldı.



Yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.