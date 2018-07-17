Hatay'ın Amanos Dağları bölgesinde yangın çıktı.
Arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale edilebildi.
8 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 1 işçi de hafif yaralandı.
Söndürme çalışmalarına 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankı, 3 iş makinesi ve 250 orman işçisi ile 15 teknik eleman görev aldı.
Yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte orman yangınları haberleri geliyor ne yazık ki... Hatay Amanos Dağları'nda çıkan yangın 8 saatte kontrol altına alınabildi.
Hatay'ın Amanos Dağları bölgesinde yangın çıktı.