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Amanoslarda yangın kontrol altında

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte orman yangınları haberleri geliyor ne yazık ki... Hatay Amanos Dağları'nda çıkan yangın 8 saatte kontrol altına alınabildi.

Amanoslarda yangın kontrol altında

Hatay'ın Amanos Dağları bölgesinde yangın çıktı.

Arazinin dik ve rüzagarın şiddetli olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale edilebildi. 

8 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. 1 işçi de hafif yaralandı.

Söndürme çalışmalarına 3 amfibi uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 20 su tankı, 3 iş makinesi ve 250 orman işçisi ile 15 teknik eleman görev aldı.

Yangının bahçe temizliği sonrası yakılan ateşten kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.

Etiketler; #hatay #yangın
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