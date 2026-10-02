Amanos’un zeytinleri pazara çıktı: Halhal zeytinine Türkiye’nin dört bir yanından talep var

Amanos Dağları’nda yetişen zeytinler pazara çıktı. Halhal zeytini, bölgenin önemli ürünleri arasında yer alıyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Hataylı üreticiler bu yıl verimin iyi olduğunu söylüyor. Ancak artan maliyetler ve pazardaki altyapı sorunları üreticiyi zorluyor.

Amanos Dağları'nın zeytinleri, Türkiye çapında ününü koruyor.

Halhal zeytinleri olarak bilinen bu zeytinler, Türkiye genelinde kaliteli ve lezzetli olmalarıyla tanınıyor.  Hatay’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok kentinden de Halhal zeytinine yoğun talep var.

Artan maliyetler ve düşük satış fiyatları nedeniyle zorlu bir sezon geçiriyorlar. Maliyet ve pazarlama sorununa acil çözüm bekliyorlar.

Üreticiler hem zeytin hem de yağ fiyatından memnun değil, satışlarını artırmak için yurt dışı pazarlarına yönelmek istiyorlar.

Pazardaki altyapı sorunları da çözülmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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