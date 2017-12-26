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Amasra'da termik santral kurmak için zeytin ağaçlarına kıydılar

Whatsapp ihbar hattımıza gelen bir haberle devam ediyoruz... Amasra'da termik santral kurmak için zeytin ağaçlarına kıydılar. 80 kadar ağacın kesildiğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi, şirket ise kesilen ağaçların İzmir'e taşınacağını söyledi.

Amasra'da termik santral kurmak için zeytin ağaçlarına kıydılar

Amasra'da 80 zeytin ağacı termil santral yapılacak diye kesildi.

Arsayı satın alan Hattat Holding, zeytin ağaçlarını termik santral kurulmasının önündeki en büyük engel olarak gördü.

Vatandaşların duruma tepki gösterip basına bildirmesi üzerine şirket bu kez ağaçları İzmir'e taşıyacağını iddia etti.

Şirketin ağaçları taşıma iddiası ise şaşırtıcıydı. Şirket, vatandaşlara zeytin ağaçlarını kesmelerinin sebebini "daha iyi yetişme koşullarına sahip başka yerlere taşımak" olarak sundu.

Köylerindeki zeytin ağaçlarının usulsüz şekilde başka yerlere taşınacağını duyan Gömü ve Tarlaağzı köylüleri "Bu zeytinler bizim. Başka bir yere götüremezsiniz" diyerek eylem başlattı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Amasra
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