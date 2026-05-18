Amasya 20 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi? Amasya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

20 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi? Amasya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından 20 Mayıs Çarşamba günü okulların durumu veliler ve öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye genelinde resmi tatil takviminde bir uzatma bulunmazken, Amasya Valiliği'nden gelen son dakika haberiyle belirli bölgelerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

20 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, resmi tatil uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 çalışma takvimine göre 20 Mayıs Çarşamba günü resmi bir tatil değildir. 19 Mayıs Salı günü kutlanan bayramın ardından herhangi bir idari izin veya ek tatil uygulaması yer almamaktadır. Bu nedenle Türkiye genelindeki okulların büyük bölümünde öğrenciler ders başı yapacaktır.

Amasya'da yarın okullar tatil mi, hangi ilçeler tatil edildi?

Amasya Valiliği, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve Yeşilırmak üzerindeki su seviyesinin artma riski nedeniyle Amasya Merkez ile Taşova ilçesinde (köyler dahil) eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Almus Barajı’ndan yapılacak su tahliyesinin taşkınlara yol açabileceği öngörülerek alınan bu karar; tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarını kapsıyor.

Amasya Valiliği tatil açıklaması: Okullar neden tatil edildi?

Valilikten yapılan resmi açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların devam edeceği ve barajlardaki doluluk oranı nedeniyle Yeşilırmak’taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşabileceği belirtildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Merkez ve Taşova ilçelerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi. Amasya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim faaliyetleri normal seyrinde sürecektir.