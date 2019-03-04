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Amasya 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Amasya 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Amasya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Amasya: Zübeyir Kılıç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya: Cafer Özdemir
Merzifon: İbrahim İncekul
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk
Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz
Hamamözü: Bahattin Destebaş
Göynücek: Kemal Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi 
Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu 

  Merzifon: Alp Kargı 

  Gümüşhacıköy: Zehra Özyol 

  Hamamözü: Mustafa Erge 

  Göynücek: Nurten Erdem

Milliyetçi Hareket Partisi 
Amasya: Mehmet Sarı 

Merzifon: Hüseyin Saka 

Suluova: Yaşar Tancı 

Taşova: Süleyman Torun 

Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar 

Hamamözü: Fatih Bayrakdar 

Göynücek: Fatih Erdoğan
 
 İYİ Parti 
Merzifon: Mustafa Kenan Kablan 

Suluova: Mahmut Ersu 

Taşova: Özgür Özdemir 



 Saadet Partisi 
Amasya: Noğman Yüksel 

Merzifon: Sadi Arslan 

Suluova: Enes Hulisi Kartal 

Taşova: Osman Tunçel 

Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan 

Hamamözü: Halit Duran 

Göynücek: Ömer Çivrillioğlu

Türkiye Komünist Partisi
Amasya: Zübeyir Kılıç
 

Bağımsız adaylar
Amasya: Adem Şahin

Etiketler; #amasya
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