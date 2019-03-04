Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Amasya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Amasya: Zübeyir Kılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Amasya: Cafer Özdemir
Merzifon: İbrahim İncekul
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk
Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz
Hamamözü: Bahattin Destebaş
Göynücek: Kemal Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu
Merzifon: Alp Kargı
Gümüşhacıköy: Zehra Özyol
Hamamözü: Mustafa Erge
Göynücek: Nurten Erdem
Milliyetçi Hareket Partisi
Amasya: Mehmet Sarı
Merzifon: Hüseyin Saka
Suluova: Yaşar Tancı
Taşova: Süleyman Torun
Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar
Hamamözü: Fatih Bayrakdar
Göynücek: Fatih Erdoğan
İYİ Parti
Merzifon: Mustafa Kenan Kablan
Suluova: Mahmut Ersu
Taşova: Özgür Özdemir
Saadet Partisi
Amasya: Noğman Yüksel
Merzifon: Sadi Arslan
Suluova: Enes Hulisi Kartal
Taşova: Osman Tunçel
Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan
Hamamözü: Halit Duran
Göynücek: Ömer Çivrillioğlu
Türkiye Komünist Partisi
Amasya: Zübeyir Kılıç
Bağımsız adaylar
Amasya: Adem Şahin
Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.