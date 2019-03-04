Amasya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Amasya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Amasya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç



Adalet ve Kalkınma Partisi

Amasya: Cafer Özdemir

Merzifon: İbrahim İncekul

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz

Hamamözü: Bahattin Destebaş

Göynücek: Kemal Şahin



Cumhuriyet Halk Partisi

Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu



Merzifon: Alp Kargı



Gümüşhacıköy: Zehra Özyol



Hamamözü: Mustafa Erge



Göynücek: Nurten Erdem



Milliyetçi Hareket Partisi

Amasya: Mehmet Sarı



Merzifon: Hüseyin Saka



Suluova: Yaşar Tancı



Taşova: Süleyman Torun



Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar



Hamamözü: Fatih Bayrakdar



Göynücek: Fatih Erdoğan



İYİ Parti

Merzifon: Mustafa Kenan Kablan



Suluova: Mahmut Ersu



Taşova: Özgür Özdemir







Saadet Partisi

Amasya: Noğman Yüksel



Merzifon: Sadi Arslan



Suluova: Enes Hulisi Kartal



Taşova: Osman Tunçel



Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan



Hamamözü: Halit Duran



Göynücek: Ömer Çivrillioğlu



Türkiye Komünist Partisi

Amasya: Zübeyir Kılıç





Bağımsız adaylar

Amasya: Adem Şahin