Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nde 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi, düzenlenen törende anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü beldesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nde meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.



Yeni Çeltek Maden İşletmesi yemekhanesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybeden maden işçileri için dua edildi.



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, burada yaptığı konuşmada, yaşanan facianın acısını halen yaşadıklarını söyledi.



Merzifon ve Suluova'nın maden memleketi olduğunu belirten Üçok, "Her zaman bu sınav ile karşı karşıyayız. Cenabı Allah bir daha memleketimizi böyle acı felaketlerle imtihan etmesin. Hükümetimiz bu acı olayların yaşanmaması için madencilik sektöründe radikal tedbirler aldı. Bu tedbirler sayesinde uzun süredir madenlerimizde büyük kazaları duymuyoruz." dedi.



Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven de geçmişten ders alarak bu tür faciaların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde maalesef maden kazalarının bir türlü önüne geçilmedi. Bu tek başına ne çalışanların ne iş verenlerin ne de devletin halledebileceği bir mesele. Bunda topyekun mücadele gerekiyor." diye konuştu.



Programda 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçiler, 28 yıl önce aynı vardiyada çalışırken grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden işçiler için dua ettikten sonra maden ocağına indi.



Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde 7 Şubat 1990'da grizu patlaması sonucu 68 işçi yaşamını yitirmişti.