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Amasya'da cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Yakınlarının cenazesine katılmak üzere Ankara'dan yola çıkan aile üyelerinin bulunduğu otomobilin Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Amasya'da cenazeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan yakınlarının cenaze törenlerine katılmak için Trabzon'a giden Süleyman Kısakol (41) yönetimindeki 33 SH 009 plakalı otomobil, Çorum-Merzifon karayolu Sarıbuğday köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Ayşe (39) ve Kemal Turgut (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Kısakol ile Zeynep (17) ve Ali Turgut (22) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #şarampole devrildi #Ölü #otomobil #amasya
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