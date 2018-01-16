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Amasya'da engelli derneği üyeleri saldırıyı kınadı

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi üyeleri, Adana'da işitme engelli Agit Acun'un darbedilmesini kınadı.

Amasya'da engelli derneği üyeleri saldırıyı kınadı

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi üyeleri, Adana'da işitme engelli Agit Acun'un darbedilmesini kınadı.

Amasya Engelsiz Yaşam Merkezi'nde toplanan dernek üyeleri, ellerinde pankart ve dövizlerle "Engellilere uzanan eller cezalandırılsın" şeklinde sloganlar atarak olaya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkan Vekili Osman Hicin, yaşanan olayın sağduyu sahibi tüm insanları derinden yaraladığını söyledi.

Engellilere yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Hicin, şunları kaydetti:
"Engellilere yönelik yaşanan şiddet sonucu Adana’da bir toplu taşıma aracında işitme engelli gencimiz Agit Acun, insan kılığına girmiş şehir eşkiyaları tarafından çok ağır bir şekilde dövülerek darbedilmiştir. Ülkemizde gün geçmesin ki bir engelli vatandaşımız istismar, alay, dalga ve şiddete maruz kalmasın. Hemen her gün basında bu yönde haberlerle karşılaşıyoruz.
Bu tarz insan müsveddesi kişilerin gösterdiği şiddetin toplum vicdanını en azından tatmin edecek şekilde cezalandırılmaması, bir nevi cezasızlık politikası ve toplumun her kesiminin şiddete tanıklık eden kişilerin korku, nemelazımcı tutumları ve duyarsızlıkla seyirci kalmaları, toplumsal tepkisizlik, bu tür saldırıları ve saldırganları daha da cesaretlendirmektedir. Biz engelli vatandaşlar olarak bu konunun yakından takipçisi olacağız."
Zihinsel engelli Semih Kılıç ise yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü, engellilere ve diğer insanlara yapılan her türlü şiddete karşı olduklarını ifade etti.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için dolmuşa binen işitme engelli Agit Acun (20), araçta tanımadığı kişiler tarafından darbedilmişti. Darp raporu alan Acun'un şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlatmış, aracın güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu gözaltına alınan şüpheliler Ahmet G, Çağrı Can Ç, İsmail K. ile Ahmet B, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Sakatlar Derneği #kınama #amasya #Adanada engelli gencin darbedilmesi
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