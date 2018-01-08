Amasya'da dağda gezdikleri sırada yamaçtan kayalıklara düşen iki çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı.

Amasya'da dağda gezdikleri sırada yamaçtan kayalıklara düşen iki çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Harşena Dağı'nda gezintiye çıkan N.A. (13) ve E.T. (15), yamaçta dengelerini kaybedip kayalıklara düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.



Vücudunda kırıklar olduğu ve kafalarından yara aldıkları belirlenen N.A. ile E.T., ekipler tarafından bir kilometre sedyeyle taşınıp ambulansa götürüldü.



Çocuklar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.