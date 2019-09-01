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Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Taşova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cihan Songürcu (29) idaresindeki 34 EH 7354 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde Durmuş Şenel (40) yönetimindeki 05 AAL 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Metin Şenel (46), Neslihan Şenel (39) ve Dürdane Şahin (39) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yaralamalı Kaza #trafik kazası #taşova #amasya
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