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Amasya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya-Çorum karayolunun Yıldızköy mevkisinde Bahattin Karaca (46) idaresindeki 05 EK 279  plakalı otomobil ile Necdet Aktimur'un (28) kullandığı 42 GB 546 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Karaca olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan İrem Karaca (19) ve Ali Karaca (13) ile tır sürücüsü Aktimur yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince  Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, yakındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya
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