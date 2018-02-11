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Amasya'da silahlı kavga: 2 ölü

Bir dernek lokalinde tartıştıkları polis memuru tarafından tabanca ile vurulduğu iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi

Amasya'da silahlı kavga: 2 ölü

 Amasya'da, tartıştıkları polis memuru tarafından silahla vurulduğu iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dere Kocacık Çarşısı mevkisinde bulunan Futbolseverler Derneği lokalinde, polis memuru M.A.K. ile Mustafa Çelik ve Naci Yıldız arasında kağıt oyunu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, beylik tabancasıyla Çelik ve Yıldız'a ateş etti. Çelik olay yerinde, Yıldız ise kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan M.A.K. ise Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kısa süre sonra yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya #cinayet #polis memuru #silahlı kavga
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