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Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Naci Ayan (61) yönetimindeki 05 BG 564 plakalı hafif ticari araç, Ferhat Arası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan İbrahim Aru ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Naci Ayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #Ölü #amasya
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