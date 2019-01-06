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Amasya'da yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi (7 Ocak Pazartesi)

Amasya'da Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Amasya'da yarın okullar tatil mi? Açıklama geldi (7 Ocak Pazartesi)

Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim 7 Ocak Pazartesi tatil edildi. 

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Etiketler; #amasya
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