Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kaza: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında yaşandı.

Kazada Hikmet T. idaresindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki 37 PU 449 plakalı otomobil ve Erkan K’nin kullandığı 34 TJ 596 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 37 PU 449 plakalı otomobilde bulunan Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.