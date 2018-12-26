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Amasya'da bugün okullar tatil mi?

Amasya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nediyle 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi

Amasya'da bugün okullar tatil mi?

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya
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