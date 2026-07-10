Amasya'da cenaze dönüşü katliam gibi kaza! Aynı aileden anne ve 2 oğlu can verdi

Antalya'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinden memleketleri Amasya'ya dönen Bilir ailesi, evlerine sadece 25 kilometre kala feci bir trafik kazası geçirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Amasya'da cenaze dönüşü katliam gibi kaza! Aynı aileden anne ve 2 oğlu can verdi
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Hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Aile faciasına yol açan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRE ÇARPIP ŞARAMPOLE SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, cenaze merasiminin ardından Amasya'ya doğru yola çıkan Mehmet Bilir'in kullandığı 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Talihsiz araç, aynı istikamette ilerleyen Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktöre arkadan çarparak savruldu ve şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç adeta demir yığınına döndü.

ANNE VE İKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağabeyi Yavuz Bilir ile annesi Fatma Bilir de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Anne ve iki oğlunun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA, BÖLGEDE YOL ÇALIŞMASI VARDI

Feci kazada yaralanan Müzeyyen Bilir ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından büyük üzüntü yaşayan bölge sakinlerinden Yılmaz Kara, feci kazanın meydana geldiği Gökhöyük kavşağı yakınlarında uzun süredir yol yapım ve onarım çalışması yürütüldüğünü belirterek, bu bölgede gerekli önlemlerin artırılması gerektiğini ve sık sık benzer kazaların yaşandığını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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