Amasya'da feci kaza! 8 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç devrildi. Feci kazada 8 kişi yaralandı.
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Amasya'nın Taşova ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karamuk yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, M.A. (50) idaresindeki 55 APR 082 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı