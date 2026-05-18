Amasya’da heyelan paniği! Dev kaya parçaları evin üstüne düştü: “Kapıyı açamadık, pencereden çıktık!”
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde heyelan meydana geldi. Doğal afet sırasında dağ yamacından kopan devasa kaya parçaları büyük bir şiddetle köydeki iki katlı bir evin ve yanındaki traktörün üzerine düştü.
Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken, hem yapının iç kısımlarında hem de park halindeki traktörde ağır hasar oluştu. Olay sırasında içeride bulunan hane halkı, yıkılan evden yara almadan kurtulmayı başardı.
Olay anında evde bulunan Kübra Kavak, gece büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve karşılarında devasa kaya parçalarını gördüklerini anlattı.
Sarsıntının yarattığı tahribat nedeniyle evin kapısının sıkıştığını ve dışarı çıkamadıklarını belirten Kavak, yaşadıkları dehşet anlarını şu sözlerle ifade etti:
"Kardeşim ve yeğenimle birlikte neye uğradığımızı şaşırdık. Büyük bir panik içinde sağa, sola koşuştuk. Dışarı çıkmak istedik. Ancak sarsıntıdan dolayı kapı sıkışmıştı. Kapıyı açabilmek için tekmeledik. Açılmayınca çareyi pencereden dışarı kaçmakta bulduk. Özellikle benim kaldığım oda yıkıldı. Olaya birebir şahit olduğum için hala şoktayım"
Köyde paniğe yol açan heyelanın ardından resmi girişimler başlatıldı.
Yaylasaray Köyü Muhtarı Asalet Er, kaya düşmesi sonucu meydana gelen yıkım ve hasarla ilgili durumu vakit kaybetmeden AFAD ve diğer ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi. Ekiplerin bölgedeki inceleme süreçleri bekleniyor.