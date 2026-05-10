Amasya’da panik anları! Otomobilden çıkan dev yılan herkesi şaşırttı

Amasya’da bir otomobilin içinde görülen yılan çevrede paniğe yol açtı. Şeyhcui Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede yılanın otomobilin ön koltuğunun altında olduğunu belirledi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan dikkatli çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın zehirsiz su yılanı olduğu öğrenildi. Yılan daha sonra yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya salındı.

Otomobil sahibi Ahmet Zeytünlü, "Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak'ta yüzerken bunlar da bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Genelde dağlarda gördüğü yılanla şehir merkezinde ilk defa karşılaştığını belirten Emirhan Karadoğan da, "Amasya'nın içinde ilk defa 1,5 metre uzunlukta yılan gördüm" diye konuştu.