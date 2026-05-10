Amasya’da panik anları! Otomobilden çıkan dev yılan herkesi şaşırttı

Amasya'nın Şeyhcui Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin ön koltuğunun altına gizlenen 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Zarar görmeden doğaya salınan yılanın, zehirsiz bir su yılanı olduğu belirlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Amasya’da panik anları! Otomobilden çıkan dev yılan herkesi şaşırttı
Yayınlanma:

Amasya’da bir otomobilin içinde görülen yılan çevrede paniğe yol açtı. Şeyhcui Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede yılanın otomobilin ön koltuğunun altında olduğunu belirledi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan dikkatli çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Amasya’da panik anları! Otomobilden çıkan dev yılan herkesi şaşırttı - Resim : 1

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın zehirsiz su yılanı olduğu öğrenildi. Yılan daha sonra yerleşim alanlarından uzak bir noktada doğaya salındı.

Otomobil sahibi Ahmet Zeytünlü, "Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak'ta yüzerken bunlar da bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Genelde dağlarda gördüğü yılanla şehir merkezinde ilk defa karşılaştığını belirten Emirhan Karadoğan da, "Amasya'nın içinde ilk defa 1,5 metre uzunlukta yılan gördüm" diye konuştu.

Galatasaray'da İcardi bilmecesi: Herkes 'gidecek' gözüyle bakarken...Galatasaray'da İcardi bilmecesi: Herkes 'gidecek' gözüyle bakarken...Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yılan amasya
Günün Manşetleri
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?