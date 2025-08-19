Amasya’da sulama kanalında korkutan manzara! Köpükler yükseldi, balık ölümleri başladı
Amasya’nın Suluova ilçesinde Tersakan Çayı ile Yedikır Barajı arasındaki sulama kanalında kirlilikten dolayı köpürme oluştu. Kanaldaki balıklar su yüzeyine çıkarken ölümler görülmeye başlandı. Vatandaşlar endişeli.
Amasya’nın Suluova ilçesinde sulama kanalında yaşanan kirlilik çevre sakinlerini endişelendirdi. Tersakan Çayı’nın sularını bölgedeki köylerin arazilerinden geçirerek Yedikır Baraj Gölü’ne taşıyan sulama kanalında kirlilikten kaynaklanan köpürme oluştu.
Kanaldaki balıkların su yüzeyine çıktığı gözlenirken, balık ölümlerinin başladığı bildirildi. Durumu gören vatandaşlar endişeyle olayı takip etti.
Kerimoğlu köyünden Yılmaz Keten, kirliliğin daha büyük balık ölümlerine yol açmasından korktuklarını söyledi.
Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.
