Amasya'da Yeşilırmak taştı: Binlerce dönümlük arazi sular altında kaldı!
Amasya'da son günlerdeki sağanak yağışların etkisiyle yatağından çıkan Yeşilırmak Nehri büyük bir taşkına neden oldu. Felakette 4 bin 500 dekardan fazla tarım arazisi sular altında kalırken, bölge çiftçisi ürünlerini toplayamadan sezonu erken kapatmak zorunda kaldı.
Bölgenin sebze üssü konumundaki yerleşim yerleri, taşkından en çok hasar gören alanlar oldu. Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesi ve Ziyaret beldesinde toplam 4 bin 500 dekardan fazla tarım arazisi tamamen sulara gömüldü.
TRAKTÖRLER VE SERALAR SULARIN İÇİNDE KAYBOLDU!
Tarım arazilerindeki su seviyesi metreleri bulurken, üreticilere ait araç ve gereçler de kullanılamaz hale geldi. Aksalur köyünde çiftçilik yapan Mesut Kaya'nın sularla kaplanan serasının hemen yanında bulunan traktörü ve römorku taşan nehir sularının altında kaldı. Kaya, yaşanan felaket karşısında büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti.
Köydeki tarım alanlarının dörtte üçünün taşkından etkilendiğini ifade eden Aksalur köyü muhtarı Ahmet Şilli, durumu şu sözlerle özetledi:
"Köyümüzde en son taşkın 1999 yılında yaşanmıştı. Köyümüzdeki 500 dönüm arazi sular altında kaldı. Perişanız. Vatandaşımızda moral kalmadı. Domatesler çiçek açmıştı. Gübreler, işçi maliyetleri, fide borçları, krediler hepsi üstümüze bindi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz"
Bölgedeki üreticilerden Nazım Melez ise günlerdir teyakkuz halinde olduklarını ancak suların seraları hızla yuttuğunu anlattı. Hasat sevinci yaşayamadan büyük bir hüsranla karşılaşan Melez, şöyle konuştu:
"Günlerdir taşkın nöbeti tutuyorduk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Seralarda 2 metreden fazla su var. Salatalık hasadına başlamıştık. Domates içinde gün sayıyorduk. Hasadımız başlamadan sezonu kapatmış olduk"
Yaşanan taşkın felaketinin ardından yetkililer bölgede incelemelere başladı. Üretim merkezi konumundaki köyleri ziyaret ederek çiftçilerin üzüntüsünü paylaşan AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.
Uzun, "Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı. Hasar tespitleri de yapılıyor. İnşallah hep beraber bu zararın altından kalkacağız" şeklinde konuştu.