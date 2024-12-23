Ambarlı Limanı’nda gemi yan yattı: Mürettebat denize atladı

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı’nda demirli bulunan AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde su alarak yan yattı. Gemi personeli can havliyle denize atlayarak kaçarken, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ambarlı Limanı’nda gemi yan yattı: Mürettebat denize atladı
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Geminin yan yatma anı limandaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, geminin hızlı bir şekilde yan yattığı ve mürettebatın panik içinde kaçmaya çalıştığı görüldü.

Bilinmeyen bir nedenle su almaya başlayan gemideki personel, durumu fark edince hızla denize atladı. Liman görevlileri, çevrede olası bir çevre kirliliğine karşı yüzer bariyerler yerleştirirken, olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot, gemi mürettebatının tahliye edilmesi nedeniyle müdahale gereksinimi kalmadığı için geri döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ambarlı Mardaş Limanı’nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personeli tahliye edilmiş, geminin çevresine yüzer bariyer yerleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ve limanda güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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