Ambulans gidemeyince devreye o girdi: Sağlık personeli, 84 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı
Mardin'in Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan yaşlı hastanın imdadına sağlık ekipleri yetişti; araçların ilerleyemediği noktada devreye giren bir sağlık personeli, yaşlı adamı metrelerce sırtında taşıdı.
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksatırken, sağlık ekipleri kırsal mahallelerdeki hastalar için zorlu bir mesai verdi.
Kar yağışının yoğun olduğu kırsal Danışman Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Nuri İnan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahalle yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) sevk etti.
Bölgeye ulaşan ekip aracı, karla kaplı yolda belirli bir noktadan sonra ilerleyemedi.
500 METRE SIRTINDA TAŞIDI
Aracın durmak zorunda kaldığı noktada, UMKE'de görevli hemşire Hüseyin Cihan Özdoğru devreye girdi. Özdoğru, hasta Nuri İnan'ı yaklaşık 500 metre boyunca sırtında taşıyarak ambulansa kadar götürdü.
Zorlu yolculuğun ardından ambulansa alınan İnan, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 84 yaşındaki hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnan'ın yakınları, zorlu hava koşullarına rağmen gösterdikleri özveri için sağlık ekiplerine teşekkür etti.