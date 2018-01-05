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Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Seydişehir ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Baran idaresindeki ambulans, Seydişehir Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında, Osman Çamlıdere yönetimindeki 06 FP 8084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan sağlık personeli Yıldız Bağcı ve Dilek Kıvanç ile hafif ticari araç sürücüsü Osman Çamlıdere yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #112 Ambulansı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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