Ambulans şoförüne trafikte yumruklu saldırı

Bursa'da 112 ambulansının sürücüsünü taşıyan hasta, trafikte başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Sürücünün oğlu, ambulans şoförüne saldırarak yumruk attı ve genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ambulans şoförüne trafikte yumruklu saldırı
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Olay, Gemlik Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyan ambulansın, trafiğe katılmak için emniyet şeridinde geniş yerinde meydana geldi. SY kayıtlı kayıt aracı, dinlenme tesislerinden ana yola çıkarken ambulansın değiştirilmesi ve iki sürücü arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, ambulans şoförü Muhammet Ali K. (26) hakaret içerikli sözler söyledi; SY aracı durdurdu ve çocuklarıyla birlikte araçtan inerek şoförle tartıştı.

12 Dikiş Atıldı

Tartışma sırasında SY'nin 22 yaşındaki oğlu MY, ambulans şoförünü öne sürerek iki yumruk attı. Dudağı patlayan Muhammet Ali K.'ya ilk müdahale ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil servise götürülen ambulans şoförünün dudağına 12 Dikiş atıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından ambulans şoförü karakola giderek şikayetçi oldu. Karşı taraf ise hakarete uğradıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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