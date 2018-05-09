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Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 112 Acil ambulans sürücüsü S.S. (49), hastalara müdahale eden acil tıp teknisyeni 2 kadının fotoğraflarını gizlice çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Devrek'te, iddiaya göre, 112 Acil ambulansı sürücüsü S.S., ambulansta görev yapan acil tıp teknisyeni 2 kadın görevli hastalara müdahale ederken, arkalarından cep telefonuyla fotoğraflarını çekti.

Durumu fark eden kadın sağlık çalışanları, polis merkezine giderek S.S.'den şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan S.S.'nin telefonunda yapılan incelemede, sağlık çalışanlarının fotoğrafları bulundu. İfadesi alınan S.S., serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #devrek #112 #ambulans
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