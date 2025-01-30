Ambulansta "Annemin parası yok" demişti: Küçük Efe ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Yangın, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde 5432. Sokak’ta bulunan bir gecekondu evinde saat 14.40 sularında meydana geldi. Yanan sobadan çıkan dumanın kısa sürede tüm evi sarmasıyla içeride mahsur kalan 7 yaşındaki Efe O.Y., 5 yaşındaki Ece E.Y. ve 2 yaşındaki Bahadır T. çaresizce ağlamaya başladı.

Çocukların çığlıklarını duyan mahalle sakinleri ve karşıdaki market çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek çocukları kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevler arasındaki çocukları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

AMBULANSTA KÜÇÜK EFE'NİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuklar, dumandan etkilendikleri için hemen ambulansa alındı. Ancak korku içindeki Efe, “Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız” diyerek gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışırken, Efe’nin “Annemin parası yok ama” sözleri yürekleri burktu. Sağlık görevlileri Efe’ye hastanede kendisinden para alınmayacağını söyleyerek onu teselli etti.

Ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan çocuklar, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şehriban Yeşiloğlu Destici, “Çocuklarımızı hızlı bir şekilde tedavi altına aldık. Oksijen desteği ve gerekli tıbbi müdahaleleri uyguluyoruz. Sağlık durumları iyiye gidiyor, taburcu olmaları için gerekli süreçleri takip ediyoruz” dedi.

Hastanede kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen küçük Efe, doktorların kendisine iyi baktığını ifade etti. Basın mensuplarının “Senden para aldılar mı?” sorusuna ise “Hayır, almadılar” şeklinde yanıt verdi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında 'Antalya’da yangında 3 çocuk ölümden döndü' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27.01.2025 tarihinde evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."