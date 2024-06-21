Amca ile yeğenin arasındaki tartışmada 3 ölü 3 yaralı

Niğde'de akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca, aynı aileden 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Amca ile yeğenin arasındaki tartışmada 3 ölü 3 yaralı
Editör: Yağmur Biçen

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T. (60) ile yeğeni Gökhan T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.'yi (18) tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# tartışma # amca # yeğen
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