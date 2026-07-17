Amcaları uyuyunca facia yaşandı! 8 yaşındaki çocuk öldü, 6 yaşındaki kardeşi aranıyor

Suda kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu Hilvan Can'ın bulunması amacıyla jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi. Dere yatağı ve akıntı istikameti boyunca Kocasu Çayı üzerinde geniş bir hat boyunca başlatılan arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkının da yoğun destek verdiği çalışmalarda şu ana kadar küçük Hilvan'a ulaşılamadı. Meydana gelen olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.