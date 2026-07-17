Amcaları uyuyunca facia yaşandı! 8 yaşındaki çocuk öldü, 6 yaşındaki kardeşi aranıyor
Mardin'den Muş'un Bulanık ilçesine çobanlık yapmak üzere gelen ailenin 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu Kocasu Çayı'na düştü. Sudan amcası tarafından çıkarılan 8 yaşındaki kız çocuğu hastanede yaşamını yitirirken, akıntıya kapılarak kaybolan 6 yaşındaki erkek kardeşini arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılındor mezrasında meydana gelen olayda, Mardin'den bölgeye mevsimlik çoban olarak gelen İhsan Can'ın çocukları 8 yaşındaki Jiyan ve 6 yaşındaki Hilvan Kocasu Çayı'na düştü. Olay yerinde bulunan amca Feridun Can'ın çabalarıyla sudan çıkarılıp Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jiyan Can doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan küçük Hilvan'ı bulmak için ise bölgede geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.
AMCA UYUYAKALDI, ÇOCUKLAR KOCASU ÇAYI'NA DÜŞTÜ
Edinilen bilgilere göre, aynı mezrada çobanlık yapan amcaları Feridun Can'ın yanına giden iki kardeş, bölgede vakit geçirmeye başladı. Bu sırada amcanın uyuyakalması üzerine çocuklar, yakından geçen Kocasu Çayı'na düştü. Kısa süre sonra uyanarak yeğenlerinin suya düştüğünü fark eden Feridun Can, büyük bir panik içerisinde müdahale etti. Amca, yoğun çabalar sonucu 8 yaşındaki Jiyan Can'ı sudan çıkarmayı başardı ve durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ile güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları küçük kız çocuğunu ambulansla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Jiyan Can, burada doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.
Suda kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu Hilvan Can'ın bulunması amacıyla jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi. Dere yatağı ve akıntı istikameti boyunca Kocasu Çayı üzerinde geniş bir hat boyunca başlatılan arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkının da yoğun destek verdiği çalışmalarda şu ana kadar küçük Hilvan'a ulaşılamadı. Meydana gelen olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.