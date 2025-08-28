Ameliyat sonrası kan kustu, doktor 'psikolojik' dedi… Genç kadın hayatını kaybetti!

Adana’da mide fıtığı ameliyatı geçiren 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, operasyonun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Irak’ta kuaförlük yapan genç kadın, 18 Ağustos’ta Adana’da özel bir hastanede mide fıtığı ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından iki gün içinde taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos’ta evinde fenalaşınca ailesi tarafından tekrar aynı hastaneye götürüldü.

Bulut’a hastanede ilk müdahale yapıldı ancak durumu ağırlaştığı için Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların acil olarak ameliyata aldığı genç kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailenin onayıyla gerçekleşen ameliyat sonrası, dün yaşamını yitiren Çiğdem Bulut’un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Otopsi işlemlerinin ardından Bulut’un cenazesinin Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.

"DOKTOR PSİKOLOJİK OLABİLİR DEDİ"

Olay sonrası konuşan üvey ağabey Mehmet Tumur, yaşanan süreci detaylı şekilde anlattı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tumur, ameliyatı yapan doktor ve özel hastane hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduklarını belirtti.

“Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatıyla ilgili olmadığını söyledi.”

"DİYAFRAMI PATLAMIŞ, BAĞIRSAĞI YIRTILMIŞ, MİDESİ ÇÜRÜMÜŞ"

Mehmet Tumur, yaşananların ardından kardeşini yeniden özel hastaneye götürdüklerini, aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti. Tumur, burada doktorlardan aldıkları bilgileri şöyle aktardı:

“Seyhan Devlet Hastanesi’nde ameliyata girmeden önce doktorlar, kardeşimin yaşama şansının yüzde 1-2 olduğunu söylediler. 'Bize geldiğinde tansiyonu 6'ya 3'tü. Bu, durumun kötü olduğu anlamına geliyor' dediler. Ameliyat için imzamızı verdik. Kardeşimin diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış, bundan kaynaklı da mide çürümüş, akciğerleri sönmüş. Akciğerleri tekrar aktif etmek için iki tarafa da tüp takmışlar. Onlar gerekeni yaptılar ve bize de gereken bilgiyi verdiler.”