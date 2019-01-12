İstanbul Şişli Etfal Hastanesinde eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Böbrek hastası Buğra Kihtir, ameliyathanede unutuldu. Aydınlık gazetesi emekçisi Kihtir, yaşadıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Buhra Kihtir... Böbreklerindeki taşı aldırmak için Şişli Etfal Hastanesinde ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçti. Ameliyattan sonra stentleri aldırmak için tekrar aynı hastaneye gitti. Ancak sonrası tam bir hayal kırılıklığı yani skandaldı.



Genç adam, ameliyathanede 5 saat bekletildi. Sonrasında yaşan daha vahimdi. "Unutuldun" denilerek stentler çıkartılmadan evine gönderildi.



Aydınlık gazetesi çalışanı Buhra Kihtir işine geri döndü. Yaşadıklarını da Ulusal Kanal'a anlattı.



Ameliyat unutulmanın verdiği şaşkınlığı hâlâ üzerinden atamayan Kihtir, hiç bir hastane yetkilisinin kendisini aramadığını da söyledi.



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