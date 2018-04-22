Kütahya'da bir anaokulunda açılan "amigurumi" kursuna katılan anneler, hem kendi çocukları hem de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için oyuncak yapıyor.

Kütahya'da bir anaokulunda açılan "amigurumi" kursuna katılan anneler, hem kendi çocukları hem de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için oyuncak örüyor.



Japonların dünyaya tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi" için Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nin desteğiyle Akkent Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresi Anaokulunda kurs açıldı.



Her yaştan kursiyer kadınlar tarafından dokunan el işi göz nuru rengarenk "amigurumi"ler ilgi görüyor.



Okul Müdürü İbrahim Dalkılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı birçok oyuncak kimyasal madde içerdiği için sağlığı tehdit ettiğini, bu tehdidi azaltmak için bir çalışma yapmak istediklerini söyledi.



Nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda, okulda görevli öğretmenlerle istişarede bulunduklarını ve amigurumi kursunu açmaya karar verdiklerini anlatan Dalkılınç, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızın oynadığı birçok oyuncağın, plastik ve kimyasal madde içerdiği için sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Bu zararı en aza indirmek için kendi oyuncağımızı kendimiz yapalım şeklinde bir düşünce ortaya çıktı. Daha önceden bizim velilerimize aile eğitimi dersleri veren Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimizden Süeda Hocamızla görüştük. Hocamız sağ olsun bize yardımcı olabileceğini söyledi ve okulumuzda velilerimiz ile mahalle sakini ev hanımlarına yönelik örgü oyuncak yapma kursu açtık. Süreç içerisinde kursumuza katılan anneler burada amigurumi yapmayı öğrendiler. Bu oyuncaklarla hem sağlığa katkıda bulunmuş hem de öğrencilerimizin yüzünü güldürmüş olacağız."



Dalkılınç, kurs kapsamında hazırlanan oyuncakların bir kısmını kendi öğrencilerine kullandıracaklarını, bir kısmını da Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyü ilkokuluna göndereceklerini belirtti.



"Çocuklarına sağlıklı oyuncaklar yapabiliyorlar"



Trikotaj öğretmeni Süeda Sülük de "Kurs sayesinde annelerimiz çocuklarına sağlıklı oyuncaklar yapabiliyorlar. Aynı zamanda velilerimiz burada bir meslek de öğrenmiş oluyorlar. Kursumuz çok güzel ilerliyor. Umduğumuzdan çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



Kursiyer velilerden Canan Ayhan da okul idaresi ve kurs öğretmenlerine teşekkür etti.



Ayhan, "Kursa katılarak çocuğum için doğal oyuncak üretebildiğim için çok mutluyum. Anneler olarak burada yeni şeyler öğrenmenin de keyfini yaşıyoruz. Bu sayede hem biz mutlu oluyoruz hem de çocuklarımız mutlu olacak." dedi.

