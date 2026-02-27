Amik Ovası beklenen yağışı aldı: Hataylı çiftçiler ithalatın yasaklanmasını istiyor

Amik Ovası beklenen yağışı aldı. Buğdayda yüksek rekolte bekleniyor. Üreticiler, iyi bir hasat beklentisine rağmen bazı konulardan endişeli. Hasat zamanı ithalat yapılmamasını ve elektrik faturasının sezon sezonunda ödenmesini istiyor.

Hatay’daki Amik Ovası’nda üretim sezonu umutlu başladı. Ova yeterli yağışı aldı, buğday tarlalarında gelişim olumlu seyrediyor. Ekinler suya doydu, rekolte beklentisi yükseldi.

Soğan ve patates ekimleri tamamlandı. Pamuk ve mısır ekimi önümüzdeki ay yapılacak. Ovada meyve ağaçları çiçek açtı. Dolu ve don yaşanmazsa nektarin ve şeftalide de yüksek verim bekleniyor.

ÜRETİCİ MALİYETLERDEN ENDİŞELİ

Verim beklentisi yüksek olmasına rağmen üretici maliyetlerden endişeli. Hataylı çiftçi hasat döneminde ithalat yapılmasını istemiyor. Ürünün değerinde satılmasını talep ediyor.

Elektrik faturalarında ödeme sisteminin değiştirilmesi de üreticinin öncelikli talepleri arasında. Çiftçi, sezonu zarar etmeden kapatmak istiyor.

REYHANLI BARAJI’NDA SON DURUM

Reyhanlı Barajı’nda su tutuluyor. Tahtakale bölgesinden gelen sularla doluluk oranı yüzde 30-35 seviyesine ulaştı.

Baraj altyapısı tamamlandığında 600 bin dönüm araziye su verilecek. Bu kapasite, ovadaki üretim için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Amik Ovası hatay
