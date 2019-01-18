Hatay bulunan Amik Ovası'nda son yağışlarla su seviyesi daha da yükseldi. Yaklaşık 350 bin dönüm ekili alanda binlerce ton ürün sel suyu altında kaldı. Amik Ovası'nda, yazın kuraklık, kışın sel baskınları nedeniyle üretici yıllardır zarar ediyor. Peki bölgenin temel sorunları neler? Neden önlem alınmıyor? Çözüm ne olmalı? Ulusal Kanal Muhabiri Hüseyin Güler'in haberini getiriyoruz ekranlarınıza...

Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası, son yağışların su seviyesini daha da yükseltmesiyle göle dönüştü..



Amik Ovası'nda yaklaşık 350 bin dönüm ekili tarım arazisi, günlerdir yağmur suyunun altında.. Özellikle buğday, soğan, havuç gibi ürünlerde büyük kayıplar yaşandığı belirtiliyor.



Amik Ovası'nda, yazın kuraklık, kışın sel baskınları nedeniyle üretici yıllardır zarar ediyor. Peki bölgenin temel sorunu ne? Neden önlem alınmıyor? Ulusal Kanal Muhabiri Hüseyin Güler, Kılavuzlu Barajı'nın projesini hazırlayan çiftçi Mehmet Çakır ile görüştü. Çakır'a göre çözüm, Kılavuzlu Barajı'nın bir an önce faaliyete geçirilmesi..



Mustafa Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Berkant Ödemiş de Amik Ovası'nda "Vahşi Sulama Sistemi" modelinin terkedilmesi gerektiğini vurguladı.



Amik Ovası'nın merkezinde yer alan Aşağı Oba Köyü'nde evleri ve arazileri günlerdir sel suyu altında kalan vatandaşlar, çözüm bekliyor. Çitçi Mehmet Çakır, Amik Ovası'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilerek, çiftçinin zararının karşılanması gerektiğini belirtti.



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