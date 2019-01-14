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Amik Ovası su altında kaldı

Son günlerde aşırı yağışın etkilediği Hatay'da, Tahtaköprü Barajı'nın kapakları tahliye için açıldı, Amik Ovası su altında kaldı. Tarım arazileri selden büyük zarar görürken, çiftçiler, zararlarının karşılanmasını istiyor.

Amik Ovası su altında kaldı

Hatay'da, aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Tahtaköprü Barajı'nın tahliye için kapakları açılınca Amik Ovası su altında kaldı.

Selden en büyük zararı, Amik Ovası'nın merkezinde bulunan Aşağı Oba Köyü gördü. Pamuk ve buğday tarlaları tamamen sular altında kalan köyde, pek çok evi de su bastı.   

Tarlalarındaki ürünleri sel sularıyla yok olan çiftçiler, tepkili... Aşağı Oba Köyü'nde Ulusal Kanal'a konuşan çiftçiler, su taşkınları konusunda yetkilileri bir çok kez uyarmalarına rağmen, önlem alınmadığını belirtiyorlar. 

Geçim kaynakları sel suları altında kalan çiftçiler, zararlarının karşılanmasını istiyor... 


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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