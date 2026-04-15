Amik Ovası’nda yeni sezon hazırlığı: Çiftçi zorluklara rağmen üretimi sürdürüyor

Hatay’ın verimli tarım alanlarından Amik Ovası’nda çiftçiler, sezona hazırlanıyor. Tüm zorluklara rağmen üretim faaliyetleri sürüyor.



Bölge üreticileri, tohumlarını toprakla buluşturdu. Sırada ürünün bakımı var. Artan maliyetler üreticiyi kara kara düşündürüyor.



Çiftçiler özellikle son dönemde gübre, tohum ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında.



Amik Ovası’nın önemli bir bölümü su altında kaldı. Bu durumun hem ekim alanlarını daralttı, hem de toprak kalitesini olumsuz etkiledi.



Uzmanlar, çiftçilerin bilinçli ilaçlama ve gübreleme yapmasının hem verim hem de çevre açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.



Hatay, Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri. İklim şartlarının ve bazı zararlıların zeytin üretimine zarar verdiği tahmin ediliyor.