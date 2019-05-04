Hatay'ın Amik Ovası'nda üreticiler kadar çalışan mevsimlik işçilerde sıkıntıda. Daha iyi çalışma ve yaşam koşulları isteyen işçiler Ulusal Kanal aracılığıyla yetkililere seslendi

Çocuklarını da yanlarına alıp düşüyorlar yola. Her mevsim başka bir şehirde mesaideler. Aslında ekmeklerini çıkartabilecekleri her yerdeler.



Ulusal Kanal, Amik Ovası'nda çalışan mevsimlik işçilerin derdini dinledi.



Şu günlerde 4 bini aşkın mevsimlik işçi çalışıyor ovada.



Üretici kadar onlarında beli bükük.



Kadın işçilerin yükü daha ağır. Mikrofona konuşmaktan çekinselerde görüntüler anlatmaya yetiyor.



Talepler açık, daha iyi yaşam için daha iyi çalışma koşulları.



ulusal.com.tr

