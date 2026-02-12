Ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi’nde yaşayan Eren Boztepe (22), evde ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boztepe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Boztepe kurtarılamadı.