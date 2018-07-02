Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan 'ın katılımıyla Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı başladı. Konya'da icra edilen tatbikat 6 Temmuz'a kadar sürecek.

Anadolu Ankası Tatbikatı-2018, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğindeki tatbikata Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılıyor.



2009'dan beri icra edilen ve harekat ortamındaki müşterek personel kurtarma usullerinin denendiği tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek.