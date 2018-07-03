banner982
Posta Gazetesi'nde ayrılık
Posta Gazetesi'nde ayrılık
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!

Anadolu Ankası nefes kesti

Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti. Görüntüler gerçeği aratmadı. Konya'da icra edilen tatbikat 4 Temmuz'a kadar sürecek.

Anadolu Ankası nefes kesti

F-16'lar hedefleri vurdu. ATAK helikopterlerinin bölgeyi ateş altına aldı. MAK timleri yaralı askerleri kurtardı. Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatı nefes kesti.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katıldı. 

Tatbikatta senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, Atak helikopterleri ve savaş uçakları belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

Helikopterin yaralı askeri kurtarmak için alana gelmesi ve yaralıları kurtarma anlara kameralara böyle yansıdı.

Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

Anadolu Ankası Tatbikatı 2009'dan beri her yıl yapılıyor. Bu yılki tatbikat 4 Temmuz'da sona erecek. 
Etiketler; #anadolu anka tatbikatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.