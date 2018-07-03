Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti. Görüntüler gerçeği aratmadı. Konya'da icra edilen tatbikat 4 Temmuz'a kadar sürecek.

F-16'lar hedefleri vurdu. ATAK helikopterlerinin bölgeyi ateş altına aldı. MAK timleri yaralı askerleri kurtardı. Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatı nefes kesti.Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katıldı.Tatbikatta senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, Atak helikopterleri ve savaş uçakları belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.Helikopterin yaralı askeri kurtarmak için alana gelmesi ve yaralıları kurtarma anlara kameralara böyle yansıdı.Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı.Anadolu Ankası Tatbikatı 2009'dan beri her yıl yapılıyor. Bu yılki tatbikat 4 Temmuz'da sona erecek.